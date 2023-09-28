Güney Afrika, 9. BRICS Parlamento Forumu'na ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, BRICS Parlamento Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Forumda, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması ve BRICS ile Afrika Ortaklığının derinleştirilmesi konuları tartışılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 27-29 Eylül'de "Afrika Serbest Ticaret Anlaşmasının Uygulanmasının Hızlandırılması ve BRICS ile Afrika Ortaklığının Derinleştirilmesi için Çok Taraflılık ve Parlamenter Diplomasiden Yararlanma" temasıyla düzenlenen 9. BRICS Parlamento Forumu'na ev sahipliği yapıyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan meydana gelen BRICS ekonomik topluluğu ülkelerinden yaklaşık 250 parlamenter, Johannesburg kentindeki Empire Palace Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashetile, forumun açılış konuşmasında, ilk kez 2015 yılında toplanan BRICS Parlamento Forumu'nun, küresel ve benzeri görülmemiş bir ölçekte değişim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Mashetile, BRICS üye ülkeleri parlamenterlerini, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde reform, çok kutuplu bir dünyaya geçiş, küreselleşen dünyada yeni ticaret ve yatırım imkanları, dünya medeniyetleri arasında diyaloğun geliştirilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin temini, ortak ekonomik büyüme ve işbirliği konularında araştırma ve çalışmalar yürütmeye davet etti.

Forumun ilk gününde, parlamenterler, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın BRICS ülkeleri üzerinde potansiyel etkisini ve üye ülke parlamentolarının bu konudaki önemli rollerini tartıştı.

BRICS Parlamento Forumu, üye ülkeler arasında sosyal, politik ve ekonomik konularda iş birliğini teşvik eden parlamentolar arası bir forum olma özelliği taşıyor.

BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir platform.

Bakanlar düzeyinde de her yıl düzenli toplantılar gerçekleştiren BRICS grubu, üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Öte yandan BRICS kararlarının, üye ülkeler açısında bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Topluluk şimdilik ekonomik işbirliklerine dayalı bir yol seyrediyor.

Bununla birlikte çok geniş bir coğrafyadan üye alımlarıyla genişleyen BRICS topluluğunun, gelecekte küresel sistemde daha güçlü bir aktör olması bekleniyor.