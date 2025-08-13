Gündüz Bakımevleri Artık Zorunlu Olacak

Gündüz Bakımevleri Artık Zorunlu Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aile Yılı'nda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda denetim ve yaptırımların bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

Tavşanlardaki korkutucu değişim ülkeyi alarma geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.