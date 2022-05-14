Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demokrasilerde 4'üncü kuvvet olarak nitelenen medyanın belli küresel şirketlerin, art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden bir manipülasyon aracına dönüşebildiğine dikkat çekerek, "Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. İletişim konusunu bu bakımda en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik öneme haiz bir mesele olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Türk dünyası ilişkilerinin geçtiğimiz yıl kurulan Türk Devletleri Teşkilatı ile bir üst aşamaya taşındığını belirten Erdoğan, "Böylece siyasetten eğitime ekonomiden güvenlik işbirliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk. Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Video mesajında dezenformasyon ile mücadelenin önemine değinen Erdoğan, "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir. Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış, hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş, yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Demokrasilerde 4'üncü kuvvet olarak nitelenen medya belli küresel şirketleri, belli güçlerin, art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir. Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yalanın iftiranın çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak, hakikatin savunucusu olmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımda en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik öneme haiz bir mesele olarak görüyorum. Bu tarz toplantılarla dezenformasyon ile mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film ve dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki işbirliğinin daha da gelişeceğini ümit ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika