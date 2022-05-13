Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala ile bir araya geldi - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'sinde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala'yı kapıda karşıladı. Ardından Bakan Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala, ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geçti. Görüşmenin tamamlanmasının ardından iki siyasinin basın açıklaması yapması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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