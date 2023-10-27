Gümüşhane'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Gümüşhane Sivil İnisiyatif Platformu tarafından yaklaşık bin kişinin katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca Türk ve Filistin bayrakları taşındı. Basın açıklamasında batılı ülkelerin İsrail'e destek verdiği ve katliamları kınamaktan imtina ettiği ifade edildi. Filistin'in savunması meşru olduğu vurgulandı.

Gümüşhane'de bin kişi Filistin için yürüdü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Sivil İnisiyatif Platformu tarafından yaklaşık bin kişinin katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe başta STK'lar ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere yaklaşık bin kişi katıldı. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Postane önünde sona eren yürüyüşün ardından Sivil İnisiyatif Platformu adına Gümüşhane Memur-Sen İl Temsilcisi Ergin Aslan basın açıklaması yaptı.

"Batılı ülkeler siyonistleri kınamaktan imtina etmiştir"

Memur-Sen İl Temsilcisi Ergin Aslan, batılı devletlerin İsrail'in yanında olduklarını ve katliamları kınamaktan imtina ettiklerini söyleyerek, "ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler, bu vahşet karşısında zalimden yana açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiştir. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini, utanmazca, arlanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet, kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş, bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını açıkça ve alçakça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirmiştir. Yaşanan vahşetin farkında oldukları ve bunu dünya kamuoyuna izah edemeyeceklerini bildikleri için inkar ediyorlar. Oysa bütün dünya, İsrail ve destekçilerinin kirli yüzünü bir kez daha bütün çıplağıyla görmüş oldu. Buradan açık ve net söylüyoruz. Bu soykırımın ortağı Akdeniz'e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir. Ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa'dır. Hala İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya'dır" dedi.

"Filistin'in savunması meşrudur ve desteklenmelidir"

Filistin'in yıllardır insani krizin pençesinde olduğunun altını çizen Aslan, "Gazze başta olmak üzere bütün Filistin yıllardır insani krizin pençesinde olan bir ülkedir. İsrail'in bu saldırıları, bölgedeki acıyı, yıkımı ve çaresizliği daha da artırmaktadır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları acilen adalet önünde hesap vermelidir. Her savaşın bir hukuku vardır. Ne olursa olsun mabetlere, mekteplere ve hastanelere dokunulmaz. Fakat kandan ve irinden beslenen bu terör örgütü, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere ve hukuka sahip değildir. Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Bunun için Gümüşhane'den Gazze'ye direnişe bin selam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklaması sonrası edilen duaların ardından dağıldı.

(UA-RE-ÖS-CC-Y)