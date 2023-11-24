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Gümüşhane'de Silah Ticareti Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çok sayıda malzemeye el konuldu. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız silah, 385 adet tabanca fişeği, 58 adet tüfek fişeği ve 2-3 gram esrar maddesi ele geçirildi.