Gümüşhane'de Silah Ticareti Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çok sayıda malzemeye el konuldu. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız silah, 385 adet tabanca fişeği, 58 adet tüfek fişeği ve 2-3 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çok sayıda malzemeye el konuldu.
Alınan bilgiye göre Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen silah ticareti soruşturması kapsamında 10 şüpheliye 17 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tüfek,3 adet ruhsatsız silah, 385 adet tabanca fişeği, 58 adet tüfek fişeği ve 2-3 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin 5'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken K.O, H.D, S.D, M.Z. ve M.Z isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE