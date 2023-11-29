Gümüşhane'de Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve kaçak alkol satışı yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Operasyonda tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve kaçak alkol satışı yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Torul ilçesinde ikamet eden A.B. ve D.D. isimli şahısların ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve kaçak alkol satışı yaptıkları bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri bomba arama köpeği 'Maske' ile birlikte şahıslara ait ikametlerde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda A.B. isimli şahsın evinden 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 7 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. D.D. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 42 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ve 7 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE