Gümüşhane'de 11 Siyasi Parti İsrail'i Kınadı

Gümüşhane'de 11 siyasi parti il başkanı İsrail'i kınayan ortak basın bildirisine imza attı. Bildiride İsrail'in insanlık ve hukuk dışı saldırıları kınanırken, Filistin halkının acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Gümüşhane'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Hür Dava Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi il başkanları İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırılarını kınayan ortak bildiriye imza attı. Tüm dünyanın gözü önünde hastane, cami ve okulları hedef alan İsrail'in katliamları kınanırken, Orta Doğu'da barışın yeniden tesis edilmesi vurgusu yapıldı.

11 siyasi parti il başkanının imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze'de çoğunlukla kadın, yaşlı ve çocukların bulunduğu bir hastaneyi hedef alması neticesinde çok sayıda sivil can kaybı yaşanmıştır. Tüm Dünyanın gözü önünde orantısız güç kullanarak sivillerin bulunduğu hastane, cami ve okulları hedef alan İsrail'in bu saldırıları adeta bir katliama dönüşmüştür. Söz konusu saldırılar sonucunda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gümüşhane'deki siyasi partiler olarak İsrail'in bu büyük vahşetine seyirci kalmayacağız. Masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçakça saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Uluslararası hukuk ve ahlaki kuralla hiçe sayarak sivil bölgeleri hedef alan İsrail'in insanlık dışı saldırısı ve kuşatması bir an evvel sona ermelidir. Bizler İsrail'in insanlık dışı ve hukuk dışı saldırılarını şiddetle kınıyor ve yaşanan vahşete karşı durmayı insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ortadoğu'da yeniden barışın tesis edilmesi için bütün uluslararası kuruluşları acil harekete geçmeye ve akan kana son vermeye davet ediyoruz. - GÜMÜŞHANE