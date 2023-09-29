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Gümüşhacıköy'de Eylül Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan eylül ayı muhtarlar toplantısında KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıya ilçe yöneticileri ve muhtarlar katıldı.