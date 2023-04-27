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Gümrüklerde oy kullanma işlemi başladı

Gümrüklerde oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki gümrük kapısında oy verme işlemi başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki gümrük kapısında oy verme işlemi başladı.

Milas - Bodrum Havalimanı ve Bodrum'daki gümrük kapısında oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Bodrum Limanı'ndaki gümrük kapısına bir adet seçmen sandığı konuldu. Fransa ve Almanya'dan gelen Türk vatandaşları oylarını kullandı.

Vatandaşlar, gümrük kapılarında 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak oy kullanma işlemi, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Bodrum Muğla Politika Haberler

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