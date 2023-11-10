Gümrük Kaçağı Eşyaları İç Piyasaya Süren 16 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya süren 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda 887 adet cep telefonu, 72 bin 788 adet elektronik sigara, 10 bin 200 adet güneş gözlüğü, 5 milyon adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 şahıstan 5 şüpheli tutuklanırken, yapılan operasyonlarda 887 adet cep telefonu,72 bin 788 adet elektronik sigara, 10 bin 200 adet güneş gözlüğü, 5 milyon adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince sınır kapılarını kullanarak gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 şahıs hakkında yaklaşık 5 ay süren çalışmalar ve 9 ayrı yakalama çalışmaları çerçevesinde 887 adet cep telefonu,72 bin 788 adet elektronik sigara, 10 bin 200 adet güneş gözlüğü, 5 milyon adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Organize işbirliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen 9 şüpheli Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

9 şüpheli Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden K.A., M.K. ve M.Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden S.C.A. yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.A., E.A., E.Ö., H.B. ve S.B. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - EDİRNE