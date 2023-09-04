Gültak, yeniden aday adayı olduğu açıkladı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Hiç kimse merak veya endişe etmesin. Akdeniz'de gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşüm süreci kesintisiz devam edecek. Çünkü gelecek yıl mart ayı içinde yapılacak mahalli seçimlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday adayıyım" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi eylül ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Önergeler okunup gündem maddelerine geçilen toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti de oylanıp kabul edildi. Sözlerine Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımını ve Kick Boks Avrupa Şampiyonasında 38 ülkeden 3 bin sporcuyu geride bırakıp Avrupa Şampiyonu olan Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcusu Hilal Sonay'ı tebrik ederek başlayan Başkan Gültak, "Fırsat verildiğinde, imkan ve destek sağlandığında kadınların neler başarabileceğini bir kez daha hepimize görmüş oldular. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Festivaller, şenlikler, o şehrin kaderini değiştirmeli"

Geçen temmuz ayında on binlerce insanın katılımıyla düzenlenen 2'nci Esenli Üzüm Şenliği ile belediyenin sıcak ve soğuk asfalt hizmetlerini yansıtan filmin gösteriminden sonra yeniden konuşan Gültak, şenlik sayesinde Esenli üzümüne talebin arttığına dikkat çekerek, "Rekabet sayesinde Esenli'nin üzümleri çok iyi fiyat yaptı. Ekim'in son haftasında Karaduvar'da 4'üncü geleneksel balık festivalimizi de düzenleyeceğiz. Bu sene de 100 binden fazla insanı ağırlayacağız. Şenlik veya festival böyle olmalıdır. Yöreye, halkına, köylüsüne faydası oluyorsa anlamı vardır. Festivaller şehrin ve yaşayanların kaderini değiştirmeli. Aksi halde israf olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'e 1 yılda 100 kilometre uzunluğunda soğuk asfalt döktük"

Başkan Gültak, sıcak ve soğuk asfalt kaplama çalışmalarına da değindi, 2022-2023 arası dönemde Akdeniz'e 100 kilometre uzunluğunda soğuk asfalt döktüklerini açıkladı, dönem sonuna kadar 20-30 kilometre daha soğuk asfalt dökeceklerini kaydetti. "Her dönem 50 kilometre soğuk asfalt dökülmüş olsaydı, 250 kilometre soğuk asfalt yapıyor bu. Bu sayede bugün Akdeniz'in tüm köy, bahçe yolları soğuk asfalt ile kaplanmış olurdu. Geç kalınmış bir iş ama hızla yapıyoruz. Meclisimizden aldığımız güçle bunu başarıyoruz. Köylülerimize de yakışan bir hizmet" şeklinde konuştu.

"Gelecek seçimlerde Akdeniz'e aday adayıyım"

Ekim ayı içinde 4'üncüsü yapılması planlanan Karaduvar Balık Festivali hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Gültak, şöyle devam etti; "Bu festivalimiz de inşallah bir final olacak. Dikilitaş, Akdam bölgesindeki muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla da görüştük. Tahmin ediyorum kasım ayında gül festivalini de düzenleyeceğiz. Normalde mart-nisan-mayıs içinde yapılması lazımdı ama biz başlatalım ki örnek olsun. Sonrasında gelecek biz oluruz, başka bir arkadaş olur. Faniyiz, bilemiyoruz, belki yarına yokuz. O yüzden söylüyorum yoksa Akdeniz'e aday adayıyım ve inşallah seçimi de alacağım. Merak etmeyin. İnşallah gül festivalini de yapacağız ve böylelikle Akdeniz'e 3 tane festivali kazandırmış olacağız."

Kur'an kurslarına ilişkin ısrar kararı meclisten geçti

Nacarlı ve Nusratiye mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait taşınmazlar üzerinde Kur'an kursu yapılması için ilçe müftülüğüne tahsisi ile ilgili konu mecliste tekrar gündeme geldi. Üyelerin öneri ve eleştirilerini ifade etmesinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Gültak; "İsterdim ki bugün keşke bir önerge verseydiniz veya grup sözcüleri olarak makama gelip, 'Biz 65 mahallenin her birinde yer bulduk, bunların da dahil olmasını istiyoruz' deseydiniz. Bunu 1 buçuk ay önce de söyledim. Samimiyeti de böyle ölçerim. 'Bu işi sonuna kadar zorlayacağım ve 2 Kur'an kursunu yapacağız' dedim. Ama sizler, gerçekten Kur'an kursuna karşı değilseniz, sizin bulduğunuz yerleri yapmanın da sözünü veriyorum dedim. Şimdi bir kez daha samimiyetinizi ortaya koymanızı rica ediyorum. Önümüzdeki ay, bulduğunuz diğer yerleri de söyleyin, onları da Kur'an kursu yapalım. Buyurun, hodri meydan. CHP ve HDP grubu olarak ister önerge verin, isterse yazılı olarak başkanlığa başvurun. Bulduğunuz yerleri, imarda sıkıntı yoksa müftülükçe sıkıntı çıkmayacaksa hepsini Kur'an kursuna vermeye hazırım. Ben bugün sizlerden bunu bekliyordum. Ama maalesef iş kısırdöngüye dönüşmüş" diyerek teklife ilişkin ısrar kararını yeniden oylattı. Teklife ret oyu veren CHP ve HDP'li üyelerin salt çoğunluğu bulamaması sonucu konu meclisten geçmiş oldu.

Üniversite kazanan öğrencilere nakdi destek komisyonlarda görüşülecek

Mecliste, mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait Bekirde Mahallesi'nde, 4 bin 557 metrekare yüzölçümündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 'okul alanı' olarak işaretli taşınmazın, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, 'okul yapılması şartıyla' tahsisi ile ilgili teklif komisyonlara sevk edildi. 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 21'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivaline yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi. Akdeniz Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap Plan Hükümleri değişikliği ile ilgili teklifin ilgili komisyonlara oybirliği ile havalesi yapıldı. - MERSİN