Gültak: "Akdeniz'e sınıf atlattık"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 4,5 yıllık görev süresi boyunca Akdeniz'in çehresini değiştirdiklerini, ilçede barış, huzur ve güven ortamını yeniden tesis ettiklerini belirterek, " Mersin'de, yıllardır sadece konuşulan ama hep ertelenen kentsel dönüşümü Akdeniz'de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız hizmet, proje ve çalışmalarla ilçemizin çehresini değiştirdik, Akdeniz'e sınıf atlattık" dedi.

Gültak, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı yönetimi ve üyeleri ile 'Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelerek, belediye yönetimi olarak bugüne dek gerçekleştirdikleri hizmet ve projeler hakkında bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Başkan Gültak, belediye bünyesinde çalışan bin 100 işçilerinin olduğunu belirterek, " Türkiye'de işçi çıkarmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Akdeniz Belediyesi olarak personelimize en iyi maaşları da vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'e sınıf atlattık"

Belediyeyi 220 milyon TL borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Gültak, "Buna rağmen o dönemki bütçemiz 169-170 milyon civarındaydı. Bütçemizin hepsini hiç harcamasak bile borcumuzu bitiremiyorduk. Bugün ise 330 milyon civarında borcumuz var ve tahmini bütçemiz de 1 buçuk milyar TL. Borcumuz arttı ama bütçemiz de arttı. Yaptığımız hizmet ve çalışmalarla Akdeniz'in çehresini değiştirdik, ilçemize sınıf atlattık. Değerli halkımız da bu hizmetlerden memnun. Bunu da bağımsız kuruluşların yaptığı anketlerden anlıyoruz. Akdeniz Belediyesi gelişmişlik seviyesinde Türkiye genelindeki sıralamada bizden önce 123'üncü sırada yer alırken, şimdi 103'üncü sırada yer alıyor. Dolayısıyla sıralamada 20 basamak birden yükselmişiz" diye konuştu.

"Herkes yıllarca konuştu biz yaptık"

Mersin'de, 20-25 yıldır herkesin kentsel dönüşümü konuştuğunu ancak kimsenin adım atmadığına dikkat çeken Başkan Gültak; "Biz ise sadece konuşulan kentsel dönüşümü Çay Mahallesinde başlattık ve bitirdik. İnsanlar orada oturuyor ve çok mutlu. Bu şehri düzeltmenin tek yolu kentsel dönüşüm. Sadece Akdeniz değil diğer ilçelere de ihtiyaç var. Adana'da 6'nın üzerinde deprem olsa diğer ilçeler Akdeniz'den daha fazla zarar görür. Onun için hepimizin elini çabuk tutması gerekir. Barış Mahallesinde de çalışmalar sürüyor. Mayıs ayına kadar bitmesini bekliyoruz. Virane haldeki binalardan yeni modern binalara geçiş oluyor" şeklinde konuştu.

"Dokunmadık mahalle bırakmadık"

Başkan Gültak, Akdeniz'in bütün mahallelerine gerçekleştirdikleri hizmetlerle vatandaşa dokunduklarını ifade etti, bu mahallelerden olan Karaduvar Mahallesinin virane haldeki sahilini şimdi Karaduvar'a yakışır hale getirdiklerini belirtti. Başkan Gültak, "Şimdi yürüyüş yolları olan, yeşil alanları olan denize girilebilen mükemmel bir sahil oldu. 25 Kasım'da da orada Balık Festivali gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Esenli Mahallemize meydan kazandırdık ve orada gerçekleştirdiğimiz üzüm şenliği ile Akdeniz'i ve Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıttık. Adanalıoğlu Çöp Depolama Alanını kaldırdık ve o bölgeyi yeşillendirdik. Akdeniz Su Sporları Festivali düzenleyerek, sporcuları Akdeniz'e getirdik. Bu festival giderek daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'de hep ilkleri gerçekleştirdik"

Başkan Gültak, 2019 yılında seçim çalışmaları esnasında kendisinden sinema ve havuz istenildiğini hatırlatarak şöyle konuştu; "Hem yazlık sinemayı hem de havuzu seçilir seçilmez hayata geçirdik ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hizmet vermeye devam ettik. Mersin'de ilk defa bir belediye olarak İz Bırakanlar Müzesini hayata geçirdik. Önümüzdeki ay Gündoğdu Mahallemizde ilk defa Bilim Merkezi açılacak. Yaparak, deneyerek, öğrenerek çocuklarımız dünyayı tanıyacaklar. Akdeniz'de hayatında hiç tatile gitmeyen vatandaşlarımızı tatile götürdük. Hiç şehir dışına çıkamayan kadınları Gaziantep, Nevşehir, Konya, Ankara gibi illere ücretsiz bir şekilde geziye gönderdik. Ata tohumuna önem verdik ve ondan buğday ürettik. 2 kadın kooperatifimize destek vererek onların kazanç elde etmelerine imkan sağladık. Mahalle ve kültür evlerimizde okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğrettik. Dikiş, nakış kursu verdik. Onkobüs projemizle kanser hastalarını evden alıp, hastaneye götürüyor, tedavisi bittikten sonra tekrar evlerine getiriyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz ve hoş geldin bebek projelerimiz ile birçok aileye dokunduk. Akdeniz'de dev spor yatırımları yaprak, eskiyen sahalarımızı yeniledik ve FIFA standartlarında bir stat haline getirdik. Belediyemize ait sporcularımız çeşitli dallarda dünya ve Avrupa şampiyonu oldu."

"Kurslarımızdan mezun olan gençlerimizin yüzde 65'i istihdam ediliyor"

Eski Tıp Fakültesini Proje Eğitim ve Uygulama Merkezine çevirdiklerini de kaydeden Başkan Gültak, verdikleri kurslarla gençlerin yüzde 65'inin iş bulduğuna dikkat çekti. Başkan Gültak, "Simülatörlü vinç operatörlüğü eğitimi ile vinç operatörleri yetiştirdik. Türkiye'de bu işin eğitimini veren hiçbir yer yoktu. Türkiye'nin en havalı etüt merkezine sahibiz. Gökdelen İş Merkezinin 29'uncu katındaki etüt merkezinde gençlerimiz üniversite sınavına hazırlanıyor. Birçoğu derece ile istediği üniversiteye gidebildi. Ayrıca öğrencilerimize online eğitim desteği de veriyoruz. Ayrıca 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilerimize maddi destek sağlıyoruz" dedi.

AK Parti Akdeniz İlçe Başkanımız Mehmet Ali Can ise hizmetleri için Başkan Mustafa Gültak'a teşekkür ederek hizmet, proje ve çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceğine emin olduklarının altını çizdi. - MERSİN