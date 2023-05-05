Gültak: '14 Mayıs, yeni bir destanın adı, yeni Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacak'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, " 14 Mayıs ; yeni bir destanın adı, ülkemizin yeni vizyonu olan ' Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacaktır" dedi.

Gültak, belediye meclisinin mayıs ayı 2'nci birleşim toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine değindi. Sözlerine, "Seçimlerin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek başlayan Başkan Gültak, "14 Mayıs seçimleri, yepyeni bir destanın adı, ülkemizin yeni vizyonu olan ' Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıç noktası olacaktır. Elbette herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bu anlamda, halkımızın çoğunluğunun ferasetine güveniyor ve o gün geldiğinde en doğru kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

"14 Mayıs, ülkemiz siyasi tarihinde yeni bir milat olacaktır"

Başkan Gültak, 14 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk ve en büyük adımı olacağını kaydederek; "Asil, vefalı ve fedakar milletimizin, tam bağımsız Türkiye istikametinde, birlikte yürüdüğü liderini 14 Mayıs'ta da yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Çünkü 14 Mayıs, ülkemizin siyasi tarihinde yeni bir milat, ekonomi, bilim, eğitim, sanayi ve dış ticarette yeni bir hamlenin, güçlü bir başlangıcın günü olacaktır. Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda oluşturduğu milli politikaların devamı için büyük önem arz eden 14 Mayıs'la birlikte ülkemizde, yepyeni bir defterin ilk sayfası açılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Seçimde yarışacak tüm adaylara başarılar diliyorum"

Açıklamasında, "Altını bir kez daha çizmek isterim ki 14 Mayıs 2023, 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır" diyen Başkan Gültak, şöyle devam etti; " Akdeniz'i 4 yılda baştan sona değiştiren hizmet atağımızın ve hayata kattığımız projelerin gelecekte de sürmesi, Akdeniz ve Mersin'de yıllar sonra yeniden tesis ettiğimiz barış, kardeşlik, huzur ve güven ortamının devam etmesi, Akdenizli hemşerilerimizin hak ettiği kent konforu ve yaşam kalitesine kavuşması açısından da 14 Mayıs'ın büyük önem arz ettiğini vurgulamak isterim. Seçimlerin barış, huzur ve sükün içinde geçmesini temenni ediyor, yarışacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Halkımızın iradesine hepimiz saygı duyacağız, çıkacak sonuç başımızın da tacıdır. Demokrasinin tarifi de budur. Seçim sonuçlarının devletimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayır ve güzelliklere vesile olmasını umut ediyorum." - MERSİN

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