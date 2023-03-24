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Gülafer Kızıl, Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu

Politika Haberleri

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri birim amiri olarak görev yapan Gülafer Kızıl, görevinden istifa ederek Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu.

Uzun yıllardır Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri birim amiri olarak görev yapan Gülafer Kızıl, Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu.

BAŞVURUSU TAMAMLANDI

Görevinden istifa ettikten sonra milletvekili başvurusu yapan Kızıl, Batman Ak Parti il teşkilatını ziyaret ederek başvurusu tamamladı.

Gülafer Kızıl, Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu

"RABBİM, ÜLKEMİZİ ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEYİ NASİP ETSİN"

Başvurusu sonrası açıklamada bulunan Kızıl, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, yeni Türkiye yüzyılında milletvekili genel seçiminde Ak Partimizden Batman Milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım. Ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi rabbim nasip etsin" dedi.

Seçim Sonuçları

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