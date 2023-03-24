Gülafer Kızıl, Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri birim amiri olarak görev yapan Gülafer Kızıl, görevinden istifa ederek Ak Parti Batman Milletvekili aday adayı oldu.