Güder: "Söz verdiğimiz projeleri tamamlayacağız"

Ak Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve mahalle başkanları Battalgazi'de hayata geçirilen yatırımları gezdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gezi sonrasında İspendere Şifalı İçme Sularında Ak Parti'de görev alan kadınlarla bir araya gelerek, "Bütün olumsuzluklara rağmen çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Battalgazi İlçe Kadın Kollarında yönetimi ve AK Parti mahalle başkanlığı yapan kadınlar ilçede hayata geçirilen bazı yatırım ve hizmetleri Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma ve gezme fırsatı buldu. Yatırım ve hizmet turu çerçevesinde AK Partili kadınlar, Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçirilen yürüyüş yolları, piknik alanları, macera parkı, seyir terası, şelale, tırmanma duvarı, amfi tiyatro ve çevre düzenlemesiyle göz dolduran Derme Deresi Islah Projesi alanı hakkında bilgiler aldı. 150 bin metrekarelik alanda düzenlemesi yapılan ve Malatyalıları sahille buluşturacak, ilçeyi turizm cennetine dönüştürecek olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hizmet belediyeciliği çerçevesinde hayata geçirdiği Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'ni de gezen kadınlar yatırımlara hayran kaldı.

"Söz verdiğimiz projeleri kısa süre içinde tamamlayacağız"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gezi sonrasında AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve AK Parti Mahalle Başkanlarıyla İspendere Şifalı İçme Sularında bir araya geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak ilçe genelinde çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Şehit Fevzi'deki kentsel dönüşüm, Çarşıbaşı Rekreasyon alanı, Eski Malatya Meydanı ve Hasırcılarda yaptığımız Kırkgöz Sahil Parkı bunlardan sadece bir kaçı. Barajı sahil olarak kullanmak istiyoruz. Malatya'da yıllarca yapılması gereken ve geç kalmış bir projeydi Sahil Projesi. Yine Hatunsuyu'nda Tekstil Kent kurduk. Hedefimiz, Battalgazimizi gelecek yüzyılına güzel bir şekilde hazırlamak. 2020 depremi, pandemi ve 6 şubat depremine rağmen bir çok çalışmalara imza attık. Daha birçok projemizi de depremler nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Biz bundan sonra da çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz. Yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen başlattığımız çalışmaları bitirip yeni projelerin de startını vermek istiyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizi bir bir gerçekleştirerek, Battalgazi'yi turizm başkenti yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız ilçenin gelişimine katkı sunacak önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir"

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yatırımlarının önemli olduğunu ifade ederek, "hep birlikte güzel işler yapacağız. Yatırımları gezdik ve başkanımızın yaptığı çalışmalara bir kez daha şahitlik ettik. Güzel bir gezi oldu ve enerji depoladık. Yeni döneme de birlik beraberlik içerisinde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Geziye katılan Emine Nacar, yapılan yatırımları çok beğendiklerini ifade ederek, "Kırkgöz Sahil Parkını gezdik ve gerçekten çok güzel planlar çok güzel yerler yapılmış. Mahalle başkanları olarak, depremi yaşamış biri olarak bu gezi bizi gerçekten motive etti. Şuanda da İspendere içmelerini geziyoruz. Ebru Başkanımıza ve Osman Güder Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Meryem Arkın Kavurga isimli AK Parti Mahalle Başkanı ise, "Gezimiz çok güzel geçti. Başkanımızın emeklerine sağlık özellikle Kırkgöz Sahil Parkı mükemmel bir yer olmuş. İspendere İçmelerine de ilk defa geldim çok güzel yerler yapmışlar gezilecek çok güzel yerler, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA