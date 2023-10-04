Güder depremzede çocukların eğlencesine ortak oldu

Battalgazi Belediyesi tarafından konteyner kentte çocuklara yönelik düzenlediği şenlikler devam ediyor. Geçici Konaklama Merkezi düzenlenen çocuk şenliğinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder çocuklarla bir araya gelerek çocukların eğlencesine ortak oldu.

Asrın felaketi sonrasında depremzede vatandaşların hem yaralarının sarılması hem de psikolojik destek sağlamak adına programlar düzenleyen Battalgazi Belediyesi, çocuklar için konteyner kentlerde şenlik düzenlemeye devam ediyor. Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde Hacivat ve Karagöz oyunun yanı sıra yüz boyama, sandalye kapmaca, müzikli eğlence ve çeşitli oyunlarıyla çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de düzenlenen çocuk şenliğine katılarak depremzede çocuklarla ilgilendi.

Güder çocukların eğlenceli anlarına ortak olurken birlikte oyunlar oynadı. Çocukların bir nebze de olsa tebessüm etmesi için programlar düzenlediklerini ifade eden Başkan Güder, "Sevgili çocuklar biz istiyoruz ki siz hep mutlu olun, hep neşeli olun, hep böyle güler yüzlü olun. Siz güler yüzlü olursanız bizde mutlu oluyoruz. Bizim amacımız, tek isteğimiz var; çocuklarımız hep mutlu olsunlar. Şuan hızlı bir şekilde kalıcı konutlarımızı yapıyoruz. İnşallah bir yıl gibi zaman zarfında sonra artık bu konteynerlerde kimse kalmayacak. Herkes evine taşınacak, herkes evinde güvenli bir şekilde oturabilecek. Türkiye Devleti büyük bir devlet, Türkiye Cumhuriyetinin lideri büyük bir lider. Biz de belediye olarak insanlarımızı rahat ettirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemen arkanızda yer alan Şehit Fevzi mahallesinde 700 tane konut yaptık, artık lambaları yanıyor. Oranın üzerinde bir riskli alanımız var ora dada binaları inşa etmeye başlayacağız. Bir çok yerde konutlarımızı inşa edip inşallah yavrulanırınızla eşlerinizle çocuklarınızla beraber mutlu bir hayat süreceğiniz, mutlu yuvayı size teslim edeceğiz. Nasıl ki depremin ilk anından itibaren hiç kimseyi yalnız bırakmadıysak deprem sonrasında da bırakmayacağız" dedi. - MALATYA