Guatemala'da yapılan başkanlık seçimlerinin oylarına el koymaya çalışan savcılar ile Yüksek Seçim Kurulu hakimleri ve polis arasında gergin anlar yaşandı. Başsavcılar tarafından yapılan baskınlarda sandıkların açılmasıyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Guatemala'da Yüksek Seçim Kurulu ile polis arasında gerginlik yaşandı

GUATEMALA Guatemala'da savcıların Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerinin oylarına el koymaya teşebbüs etmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu hakimleriyle polis arasında gergin anlar yaşandı.

"Seçimlerde sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan hakim Blanca Alfaro (70) polise, "sandıkların seçmenlerin iradesini temsil ettiğini" söyleyerek polise bunları almaması için yalvardı.

Gergin anların yaşandığı Yüksek Seçim Kurulu binasında Alfaro, seçim sandığına sarılırken polis ile yaşadığı "arbedenin" ardından yere düştü.

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu.

Arevalo, 14 Eylül'de başkanlık görevini teslim alma sürecini, seçim sandıklarının Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle "gerekli şartlar sağlanana kadar" ertelediğini açıklamıştı.

Ülkede ne oldu?

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.