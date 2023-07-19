Guatemala'da Seçim Sonuçları Mahkemeye Taşındı

Amerikan Devletleri Örgütü Seçim Gözlem Misyonu, Guatemala'daki bazı siyasi parti ve aktörlerin 25 Haziran'daki devlet başkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını, halkın iradesini yok saymak maksadıyla gereksiz yere mahkemeye taşıdığını bildirdi.

GUATEMALA Amerikan Devletleri Örgütü Seçim Gözlem Misyonu, Guatemala'daki bazı siyasi parti ve aktörlerin 25 Haziran'daki devlet başkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını, halkın iradesini yok saymak maksadıyla gereksiz yere mahkemeye taşıdığını bildirdi.

Misyon, ilk turu 25 Haziran'da gerçekleştirilen Guatemala devlet başkanı seçimiyle ilgili raporunu yayımladı.

"Sonuçlardan memnun olmayan siyasi aktörlerin, yasal enstrümanları suistimal etmesiyle seçim sürecinin ciddi belirsizlik içine düştüğü" vurgulanan raporda, ülkedeki "demokratik istikrarın riske atıldığı" ifade edildi.

Bazı siyasi partilerin, seçimin güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmak maksadıyla münferit hataları kullanmaya çalıştığına işaret edilen raporda, gözlem heyeti üyeleri nezaretinde incelenen sandık sonuçlarının "ön sonuçlarla neredeyse aynı" olduğu aktarıldı.

Seçimde istediği sonucu alamayan birkaç partinin başvurusu üzerine ülkenin Anayasa Mahkemesi, itiraz edilen bölgelerdeki oy sayımlarının gözden geçirilmesini istemişti.

İlk tur sonuçlarının resmi olarak ilan edilmesi itirazlar nedeniyle iki haftayı bulmuştu.

Guatemala devlet başkanı seçimi

Guatemala Seçim Mahkemesi, birinci turda en çok oy alan Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ile sol görüşlü Bernardo Arevalo de Leon'un 20 Ağustos'ta devlet başkanı olmak için yarışacaklarını bildirmişti.

Torres oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo de Leon ise oyların yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.