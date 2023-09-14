Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı görev teslimini erteledi

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, seçim sandıklarının usulsüzce açıldığı gerekçesiyle başkanlık görevini teslim alma sürecini ertelediğini açıkladı. Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskın sonucunda sandıkların açıldığını belirten Arevalo, gerekli şartlar sağlanana kadar görev teslim alma sürecine katılmayacaklarını bildirdi.

GUATEMALA Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, başkanlık görevini teslim alma sürecini, seçim sandıklarının Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle "gerekli şartlar sağlanana kadar" ertelediğini açıkladı.

Arevalo, düzenlediği basın toplantısında, Başsavcılık tarafından seçim sandıklarının açılmasına ilişkin konuştu.

Seçilmiş Devlet Başkanı Arevalo konuşmasında, "Gerekli siyasi ve kurumsal şartlar sağlanana kadar görev teslim alma sürecine katılımımızı askıya aldığımız hususunda (ülkenin mevcut) Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'yi bilgilendirdik." dedi.

Guatemala Başsavcılığı Ofisi yetkililerince Yüksek Seçim Kurulu binalarına baskın yapıldığını ve sandıkların "usulsüzce açıldığını" öne süren Arevalo, Başsavcı'nın istifasını talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Luis Gerardo Ramirez, Başsavcılık Ofisinin, Yüksek Seçim Kurulunun izni alınmadan sandıkları açtığını ve Başsavcılığın bir hakim kararıyla bu işlemi yürüttüğünü kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Gloria Lopez de Başsavcılık Ofisinin "emir komuta zincirini kırdığını" ve Yüksek Seçim Kurulunun "artık sandıklardaki oyların içeriğini teyit edemeyeceğini" ifade etti.

Öte yandan, Arevalo, önceki açıklamalarında gelişmeleri, "Anayasal düzenin ve demokrasinin ihlal edilmesi ve devam eden bir darbe süreci" olarak nitelendirmişti.

ABD'den tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı'nın Batı Yarım Küre İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Brian A. Nichols, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guatemala Başsavcılık Ofisinin faaliyetlerinin "Guatemala vatandaşlarının iradesine ve demokratik görev teslimine zarar verdiğini" ifade etti.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Guatemala seçim gözlem misyonu da Başsavcılık Ofisinin seçim sürecine dair suçlamalarının herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Ülkede ne oldu?

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.