Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Arevalo'ya darbe süreci

Guatemala'da seçim kurulunca partisinin faaliyetleri askıya alınan seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kendisine yönelik devam eden bir darbe süreci olduğunu bildirdi.

Guatemala'da seçim kurulunca partisinin faaliyetleri askıya alınan seçilmiş Devlet Başkanı solcu Bernardo Arevalo, kendisine yönelik "devam eden bir darbe süreci" olduğunu bildirdi.

Arevalo, düzenlediği basın toplantısında Başsavcılığa, Kongre'ye ve Ceza Hakimi Consuelo Porras'a tepki göstererek, "Anayasal düzenin ve demokrasinin ihlal edildiğini ve devam eden bir darbe süreci" gördüklerini söyledi.

Seçimi açık farkla kazandıklarını hatırlatan Arevalo, "Ülkemizde adaleti güvence altına alması gereken kurumlar, darbeyi teşvik ediyor. Seçim sonucunu kabul etmeyi reddeden bir grup yozlaşmış politikacı ve yetkili, anayasal düzeni bozuyor ve demokrasiyi ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Arevalo, partisinin milletvekillerini tanımayı kabul etmeyen Kongre'yi de eleştirerek, "Amaçları, cumhurbaşkanı dahil seçilmiş makamları engellemektir. Gayri meşru ve yasa dışı eylemlerle, farklı hamlelerle bunu adım adım gerçekleştiriyorlar." dedi.

Halktan oylarına sahip çıkmasını talep eden Arevalo, "En kutsal şey oylara sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Ülkede ne oldu?

Guatemala'da iktidar partisinin çoğunlukta olduğu Kongre, 30 Ağustos'ta devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde tamamlayan solcu Arevalo'nun Seçim Kurulunca faaliyetleri askıya alınan Tohum Hareketi (Seed Movement) partisinin milletvekillerini tanımayı reddetmişti.

Yüksek Seçim Mahkemesince galibiyeti onaylanan Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken partisi Tohum Hareketinin faaliyetleri de Seçim Kurulu tarafından askıya alınmıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 58 oy olan Arevalo, yarışı açık ara önde bitirmişti.