Guatemala'da Seçilmiş Devlet Başkanı Arevalo Göreve Hazırlanıyor

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, yapılan bütün girişimlere rağmen ülkenin devlet başkanı olacağına inandığını bildirdi. Arevalo, 14 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin edeceğini söyledi. Başkent Guatemala'daki savcılık binasının önünde oturma eylemini sürdüren yüzlerce kişi ise Başsavcı Consuelo Porras'a istifa çağrısında bulundu.

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazandıkları seçime gölge düşürülmesi için yapılan bütün girişimlere rağmen ülkenin devlet başkanı olacağına inandığını bildirdi.

EFE haber ajansındaki habere göre, Washington yönetiminin de kendisinin devlet başkanlığına inandığını savunan Arevalo, 14 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin edeceğini söyledi.

Arevalo, "Devlet başkanı olarak yemin edeceğimden hiç şüphem yok, zor olacak biliyorum ancak zamanla demokratik kurumları yeniden inşa edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent Guatemala'daki savcılık binasının önünde oturma eylemini sürdüren yüzlerce kişi Başsavcı Consuelo Porras'a bir kez daha istifa çağrısında bulundu.

Porras'ın istifa haberi gelmeyene kadar protestolarından vazgeçmeyeceklerini aktaran kalabalık gruplar, olaysız şekilde gösterilerine devam ediyor.

Ne olmuştu

"Seçimlerde sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkililerince yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.