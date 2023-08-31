Guatemala'da iktidar partisi Tohum Hareketi'nin milletvekillerini tanımayı reddetti

Guatemala'da iktidar partisinin çoğunlukta olduğu Kongre, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde tamamlayan solcu Bernardo Arevalo'nun Seçim Kurulunca faaliyetleri askıya alınan Tohum Hareketi (Seed Movement) partisinin milletvekillerini tanımayı reddetti.

GUATEMALA Guatemala'da iktidar partisinin çoğunlukta olduğu Kongre, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde tamamlayan solcu Bernardo Arevalo'nun Seçim Kurulunca faaliyetleri askıya alınan Tohum Hareketi (Seed Movement) partisinin milletvekillerini tanımayı reddetti.

Kongre'de iki ay aradan sonra dün yapılan ilk oturumda Arevalo'nun partisindeki milletvekillerine ilişkin karar verildi.

Mevcut iktidarın etkili olduğu Kongre'de üyeler, aralarında Arevalo'nun da bulunduğu Tohum Hareketinin 7 milletvekilini tanımayı reddetti.

Tohum Hareketi Milletvekili Samuel Perez, Kongre'deki oturumun ardından düzenlenen basın toplantısında, hükümet komplosunun kurbanı olduklarını ve bu girişime dair şikayette bulunacaklarını söyledi.

Yolsuzlukla mücadele savcısı Rafael Curruchiche, itirazlara rağmen Kongre'ye partinin faaliyetlerinin askıya alınması yönünde resmi tavsiyede bulunmuştu.

Tohum Hareketinin faaliyetleri askıya alınmıştı

Arevalo, seçimin ardından bir dizi yasal engelleme ve usulsüzlük iddiasıyla karşı karşıya kalıyor.

Yüksek Seçim Mahkemesince galibiyeti onaylanan Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken partisi Tohum Hareketinin (Seed Movement) faaliyetleri ise Seçim Kurulu tarafından askıya alınmıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Kararı "hukuken geçersiz" olarak niteleyen Arevalo, partisinin itiraz edeceğini açıklamıştı. Arevalo, "Hiç kimse, 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.

Parti, karara itiraz ettiği takdirde dava Yüksek Seçim Mahkemesine taşınacak.

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısını, kongreye 160 milletvekilini, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekilini ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak"la suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye edilmesini istemesi üzerine yüzlerce kişi, 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti.

İkinci turda Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres'e karşı yarışan Arevalo, büyük farkla galip gelmişti.

İlk turda oyların yüzde 11,77'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirmişti.