Greta Thunberg'in Filistin'e destek vermesi Almanya'da eleştirildi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, İsrail'in Gazze saldırılarında Filistin'e destek vermesi Almanya'da yoğun eleştiri aldı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, Thunberg'in sözlerini 'kesinlikle uygunsuz' olarak nitelendirirken, Alman-İsrail Derneği (DIG) Başkanı Volker Beck, Amsterdam'daki iklim gösterisinde sarf ettiği sözlerini Thunberg'in 'iklim aktivisti olarak sonu' şeklinde değerlendirdi. Alman medyasında da Thunberg'i sert eleştiren yazılar çıktı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, İsrail'in Gazze saldırılarında Filistin'e destek vermesi Almanya'da yoğun eleştiri aldı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, Thunberg'in sözlerini "kesinlikle uygunsuz" olarak nitelendirirken, Alman-İsrail Derneği (DIG) Başkanı Volker Beck, Amsterdam'daki iklim gösterisinde sarf ettiği sözlerini Thunberg'in "iklim aktivisti olarak sonu" şeklinde değerlendirdi.

Alman medyasında da Thunberg'i sert eleştiren yazılar çıktı.

Sol eğilimli gazete Tageszeitung (taz), Thunberg'in fotoğrafının üzerine "İstenmeyen kişi mi?" başlığını kullandığı haberinde, "Thunberg konumlanışıyla iklim hareketinin gerçek potansiyelini kullanmak yerine hareketin içine kama sokuyor." ifadesine yer verdi.

Focus online'da yer alan haberde, Thunberg'in şimdi de kıyamete antisemitizmi eklediği belirtilerek, bunun da artık uluslararası iklim hareketi adına güvenilirlik iddiasında bulunamayacağı anlamına geldiği kaydedildi. Haberde, bir ikonun kendini yok ettiği ileri sürüldü.

Frankfurter Rundschau gazetesi de "Fridays for Future" adlı küresel iklim hareketinin öncüsü olarak Thunberg'in kabul edilemez bir tutum sergilediği ifade edildi.

Thunberg'in, Filistin yanlısı çıkışlarıyla iklim konularındaki güvenilirliğini de bir kenara bıraktığı değerlendirmesine yer verildi.

Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Greta Thunberg'in artık "tam zamanlı bir İsrail düşmanı haline geldiği" ve Filistin yanlısı görüntüsüyle öfkelendirdiği yorumunda bulunuldu.