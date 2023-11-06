Gözaltındakiler Serbest Bırakıldı

GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'ya gelişini protesto eden Türkiye Gençlik Birliği üyesi 7 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Mavi Marmara yolcularından avukat Gülden Sönmez, Dışişleri Bakanlığı önünde yaptığı protesto eylemi sonrası polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Sönmez'e gözaltı yapılmadığı ve Blinken bakanlıktan ayrıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Avukat Gülden Sönmez isimli şahsın Dışişleri Bakanlığı önünde yaptığı protesto eylemi sırasında gözaltına alındığına yönelik asılsız haberlerin yapıldığı görülmektedir. Adı geçen şahıs, olay yerinden uzaklaştırılarak bir üst sokakta serbest bırakılmıştır" denildi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,