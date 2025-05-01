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Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim

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Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir ise kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi.

MUHTARA SARILDI: ONU SİZE VERMEYECEĞİM

Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

MAHMUT TANAL DA DEVREYE GİRDİ

Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.

Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim
Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

O polisler unutmasınlar, onların da çocukları veya torunları bu zorbalık ile tanışabilirler bir gün.

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Haber YorumlarıMGk:

Tiplere bak insan hayattan soğuyor

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Haber YorumlarıShef :

Bilmeyen de CHP'yi yeni açılmış bir parti sanacak, 1990'lar da tutuklamalara alkış tutuyordunuz, Universitelere ve okullara alınmayan öğrencilerin yaptığı gösterileri illegal ilan ediyordunuz. Ne bu şimdi? Bizim hiç bir suçlumuza karışamazsınız diyorlar, İfadeye götürülecek, yine karşı çıkıyorsunuz. Oligarşi yönetim anlayışı ruhunuzda var, fakat o Oligarşik yapı çoooktan uzaklaştırıldı...

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