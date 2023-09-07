Gotabaya Rajapaksa, bombalı saldırı iddialarını yalanladı

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 2019'da düzenlenen bombalı saldırılarda ülke istihbaratının parmağı olduğu iddialarını reddetti. Rajapaksa, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve saldırıların kendisinin devlet başkanı olmasını sağlamak için yapıldığı iddialarını saçmalık olarak nitelendirdi.

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, "2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya gününde düzenlenen bombalı saldırılarda ülke istihbaratının parmağı olduğu" iddialarını yalanladı.

Bir televizyon programında ortaya atılan iddialar üzere açıklamalarda bulunan Rajapaksa, 2019'da düzenlenen bombalı saldırıların arkasında ülke istihbaratının olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rajapaksa, kendisinin devlet başkanı olmasını sağlamak için saldırıların yapıldığı iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

İddianın ortaya atıldığı belgeselde adı geçen istihbarat mensubuyla söz konusu dönemde herhangi bir bağlantısının olmadığını ifade eden??????? Rajapaksa, belgeselde adı geçen kişinin bombalamanın yaşandığı dönemde "istihbaratın bir parçası olmadığını, dolayısıyla saldırganlarla görüştüğüne dair iddiaların uydurma" olduğunu kaydetti.

Televizyon programındaki iddialar

Bir televizyon kanalında yayımlanan programa konuşan "Tamil Kaplanları" isimli ayrılıkçı grubun eski sözcüsü Azad Maulana, 2018'de yüksek bir istihbarat mensubu ve aşırılıkçı grup üyeleri arasında Sri Lanka'da istikrarsız bir ortam yaratılması ve eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın seçimi kazanmasının sağlanması amacıyla görüşme ayarladığını ifade etmişti.

Görüşmeye kendisinin katılmadığını belirten Maulana, istihbarat mensubunun kendisine "Rajapaksa ailesinin tekrar iktidar olması için istikrarsızlık yaratmanın tek seçenek olduğunu" söylediğini aktarmıştı.

Söz konusu saldırıların güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasının ardından Maulana, saldırganların yüzünü tanıyarak görüşme ayarlayan kişiler olduğunu fark ettiğini söylemişti.