Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin hakkında, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahin, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Şahin, şubat ayında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Şahin, partisinden ihraç edildi. Semih Şahin'in kesin ihracına, oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı Semih Şahin Bilecik Politika Haberler

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