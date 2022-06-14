Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi - Haberler

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Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 17 Şubat'ta da kesin ihraç istemiyle hakkında disiplin süreci başlatılan Semih Şahin'in durumunu görüşmek üzere dün toplandı. CHP YDK, oy çokluğuyla Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Semih Şahin Bilecik Politika Haberler

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