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Görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Politika
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Görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç edildi Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi.

Görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç edildi

BİLECİK - Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu olayların ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin'in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklandı.

Öte yandan geçici olarak görevden uzaklaştırılan Başkan Şahin'in, 25 Haziran günü süresi doluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan Bilecik Valiliği'ne gönderilen yazıda sürenin 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Politika

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