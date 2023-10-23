Görele'de İzinsiz Afiş Asana Cezai İşlem
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Giresun'un Görele ilçesinde köyüne izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası uygulandı. Muhtar adayı olan Z.F'ye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza verildi.
Giresun'un Görele ilçesinde köyüne izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçenin Taşlık köyünde yaşayan Z.F, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdi.
Adaylığına ilişkin hazırladığı afişi, evinin bulunduğu bölgeye asan Z.F, bunu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Z.F'ye Kabahatler Kanunu kapsamında "izinsiz afiş asma" suçundan 1295 lira idari para cezası verdi.
Kaynak: AA / Politika