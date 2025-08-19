Gönüllüler Koalisyonu üyeleri, Beyaz Saray'daki Ukrayna görüşmesinin ardından video konferans düzenledi

Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin temsilcileri, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ukrayna görüşmelerinin ardından bugün düzenlenen video konferansta bir araya geldi.

Ukrayna'da bir barış anlaşması sağlandığında barışın muhafazası hedefiyle bir araya gelen 30'dan fazla ülkenin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ukrayna görüşmelerinin ardından bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında bir video konferans gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Starmer'ın ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Başbakan, 'Gönüllüler Koalisyonu' planlama ekiplerinin önümüzdeki günlerde ABD'li muhataplarıyla bir araya gelerek sağlam güvenlik garantileri sağlama planlarını daha da güçlendireceğini ve çatışmaların sona ermesi halinde bir güvence gücü konuşlandırmaya hazırlanacaklarını belirtti" denildi.

"Rusya'ya yeni yaptırımlar tartışıldı"

Açıklamada, "Liderler ayrıca, Putin'in yasa dışı işgalini sona erdirmek için ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu gösterene kadar, yaptırımlar dahil olmak üzere nasıl daha fazla baskı uygulanabileceğini tartıştı" denildi.

Video konferansa katılan Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Kanada, Japonya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinin liderleri, Alaska'daki toplantının sonuçlarını oldukça gerçekçi bir şekilde değerlendirdi. Hepimiz, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında daha fazla desteklenmesi gerektiğini teyit ettik" dedi.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katıldı

Video konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin bir çerçeve taslağı hazırlamaya başladığını söyledi. - LONDRA