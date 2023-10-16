Gönüllüler Galata Kulesi'nde Filistin Bayrağı Açtı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bir grup gönüllü Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne çıkarak Filistin bayrağı açtı. Bayrak, güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldı.

Galata Kulesi'nde destek amaçlı Filistin bayrağı açıldı

Filistin'e destek amaçlı bir grup gönüllü tarafından kulede Filistin bayrağı açıldı

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüğü esnada bir grup gönüllü vatandaş, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ne çıkarak destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bir grup gönüllü Beyoğlu'nda Galata Kulesi Meydanına geldi. Grup ardından kuleye çıkarak Filistin bayrağı açtı. Dakikalarca dalgalanan bayrak, güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası kaldırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.