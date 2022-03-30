Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevinden uzaklaştırıldı - Haberler

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Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevinden uzaklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında açılan rüşvet soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

Pişgin'in soruşturma sona erdiğinde meclis üyeliğinin sona ermesi halinde ise yerine AK Partili Halil Eroğlu'nun gelebileceği bildiriliyor.

Öte yandan Gömeç Belediyesi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı;

"Gömeç Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur" - BALIKESİR

Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevinden uzaklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Gazi, Politika, Haberler

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