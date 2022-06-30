Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu. Başkan Yıldırım, misafirleriyle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını da diledi.

'Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını' ifade eden Başkan Yıldırım, "Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman'da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman'daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

İskender Yıldırım Melih Gökçek Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title