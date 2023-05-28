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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek oyunu kullandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek oyunu kullandı

Politika Haberleri

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Başkan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ve kızı Ece Şimşek ile Şahin Sevin İlkokulu'na gelerek oy verdi. Şimşek, daha sonra okuldaki diğer sandık görevlilerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Başkan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ve kızı Ece Şimşek ile Şahin Sevin İlkokulu'na gelerek oy verdi.

Şimşek, daha sonra okuldaki diğer sandık görevlilerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Politika

Ramazan Şimşek Ankara Politika Haberler

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