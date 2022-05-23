Göksu ve Ekşi'den basın toplantısı - Haberler

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Göksu ve Ekşi'den basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Göksu ve Ekşi'den basın toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ve İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi toplantısı öncesi birlikte basın açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ve İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi toplantısı öncesi birlikte basın açıklaması yaptı.

Göksu ve Ekşi, basın açıklamasında beklenen İstanbul depremi, İBB'nin depreme yönelik aldığı tedbirler ve bu alanda yaptığı çalışmalar konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sırasında Kadem Ekşi'nin yeni yayınlanan "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı da tanıtıldı. Kadem Ekşi gazetecilere kitabını imzalayarak hediye etti. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

istanbul büyükşehir belediyesi, Kadem Ekşi, İstanbul, Göksu, Politika, Haberler

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