Gökçeada'da FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Tutuklama, 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 10'u adliyeye sevk edildi. Operasyonda döviz ve diğer elektronik cihazlar ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan şüphelilerden 1'i önceki gün tutuklanırken, diğer 10'u da bugün adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde, geçen 24 Ekim'de Gökçeada'da FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖPDY'li emekli kıdemli albay E.B., üsteğmen H.İ.Y., emekli kurmay Albay E.E.E., astsubay üstçavuş N.Ö., astsubay üstçavuş Y.A., yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. ile organizatör İ.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden organizatör İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıdığı mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.