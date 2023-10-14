Edirne'de polisin 7 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalanan araçta 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Göçmenler 7 kilometre süren kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polisin 7 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalanan araçta 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Edirne'de polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç, şehir trafiğini birbirine kattı. Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamaca, aracın Atatürk Bulvarında ışıkta bekleyen bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu.

Aracın etrafını çeviren polis ekipleri, göçmenleri ve göçmen kaçakçısı şüpheliyi araçtan inemeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

Aracın içerisinde bulunan 7 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı şüpheli, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.