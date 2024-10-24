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Göç İdaresi'nden Uygur Türkü Açıklaması

Göç İdaresi'nden Uygur Türkü Açıklaması
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Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezinde bulunan Uygur Türkü Mahmut İnayet'in Çin'e gönderileceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, bu tür spekülasyonların gerçek dışı olduğu ve daha önce hiçbir Uygur Türkü'nün Çin'e gönderilmediği vurgulandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınan Uygur Türkü ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışı olup, bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye 8 yıl önce gelen ve yasal ikamet izniyle birlikte ruhsatlı dükkanı da bulunan Mahmut İnayet (Mahemuti Anayeti), 17 Ekim sabahı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gözaltına alınmıştı. İnayet'in Çin'e teslim edileceğiyle ilgili çıkan haberlerin ardından Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uygur Türkü Mahmut İnayet'in Çin'e sınır dışı edileceğine ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Söz konusu şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 17.10.2024 tarihinde gözaltına alınmış ve 20.10.2024 tarihinde İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze bağlı geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışı olup, bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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