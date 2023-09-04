GKRY, Yunanistan ve İsrail Arasında Üçlü Zirve Lefkoşa'da Yapıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında gerçekleştirilen üçlü zirve Lefkoşa'da yapıldı. Zirvede Kıbrıs ve bölgesel meseleler, enerji ve ticaret konuları ele alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında üçlü zirvelerin dokuzuncusu Lefkoşa'da yapıldı.

Rum Başkanlık Sarayı'nda yapılan zirveye, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Zirve öncesinde ikili görüşmeler yapan liderlerin, Kıbrıs ve diğer bölgesel meselelerin yanı sıra, enerji ve karşılıklı ticaret konularını ele aldıkları öğrenildi.

GKRY Basın ve Enformasyon Ofisinden gönderilen üçlü zirvenin sonuç açıklamasında, Hristodulidis, Miçotakis ve Netanyahu'nun üçlü ortaklık platformunun işbirliğini güçlendirmeye devam etme kararlılığını bir kez daha teyit ettikleri belirtilerek, zirvenin 3 ülkenin sürekli artan ortak çıkarları ve Doğu Akdeniz'de ve daha geniş bölgede barış, istikrar, güvenlik ve refaha katkıda bulunmayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, üçlü zirvenin, 3+1 formatında ABD'nin katılımı ile enerji, ekonomi, iklim eylemi, acil durum hazırlığı ve terörle mücadele alanında bakanlar düzeyinde yapılması yönünde çaba konusunda mutabık kalındığı aktarılarak, liderlerin, Kıbrıs meselesinin, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayalı olarak adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözümüne güçlü desteklerini beyan ettikleri vurgulandı.

İsrail'in Avrupa Birliği (AB) ile ortaklık anlaşması çerçevesinde işbirliğinin desteklenmesi ve AB-İsrail Ortaklık Konseyinin bu yılın son çeyreğinde yeniden toplanmasına ihtiyaç olduğuna işaret edilen açıklamada, bundan sonraki üçlü zirvenin, gelecek yıl İsrail'de yapılmasına karar verildiği ifade edildi.