GKRY Lideri İtalya ve Vatikan'da Temaslarda Bulundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İtalya ve Vatikan'da temaslarda bulundu. Hristodulidis, İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşerek işbirliği alanlarını ele aldı. Ayrıca Vatikan'da Papa Franciscus ve Vatikan Devlet Başkanı ile görüşen Hristodulidis, Kıbrıs sorununa dair AB'nin bir temsilci atamasının faydalı olabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İtalya ve Vatikan'da temaslarda bulundu.

Hristodulidis, dün geldiği Roma'da ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, daha sonra da Başbakanlık Sarayı Chigi'de Başbakan Giorgia Meloni ile görüştü.

İtalya Başbakanlığından Meloni-Hristodulidis görüşmesine dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki lider, enerji ve ekonomik konular da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğini ve daha da güçlendirmeyi amaçladıkları alanları görüştü. Liderler, özellikle Güney Akdeniz kıyısındaki işbirliği ve düzensiz göçle mücadele gibi Avrupa gündeminin önemli konularında ortak çıkarlar ve tutumları paylaştı."

Açıklamada, İtalya ve GKRY'nin Gazze'ye insani yardım gönderilmesi konusunda da birlikte çalıştığı kaydedildi.

Hristodulidis, bugün ayrıca Roma'ya komşu Vatikan'a geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile ayrı ayrı görüştü.

Vatikan'dan Hristodulidis'in temaslarına ilişkin açıklamada, taraflar arasındaki ilişkilere ve göçmen konusuna, İsrail-Filistin de dahil olmak üzere süren çatışmalara ve uluslararası duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Hristodulidis: "AB'nin de bir Kıbrıs temsilcisi ataması faydalı olabilir"

Hristodulidis, bugün La Repubblica gazetesine verdiği demeçte ise Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün kendileri için "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletlerin yapmak üzere olduğu gibi Avrupa Birliği'nin (AB) de bir Kıbrıs temsilcisi ataması faydalı olabilir. Türkiye ile iyi ilişkiler sürdüren İtalya dahil AB'deki ortaklarımız, Ankara'ya sorunu ciddi ve yapıcı şekilde ele alması gerektiği mesajını gönderebilir." ifadelerini kullandı.

GKRY lideri, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme getirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) de farklı formlarda sürebileceğini savundu.