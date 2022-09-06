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Giresun haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

Politika Haberleri

Giresun haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

Giresun politika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu, Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy köyünde harmanda fındık kurutan üreticilerle görüştü.

Üreticilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorun ve taleplerini dinledi, ardından da evlerinin önünde çürük ve içi boş fındıkları seçen kadınlara yardım etti.

Yalıköy Kütüphanesi'ne ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Giresun Politika Haberler

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