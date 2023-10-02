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Giresun'da Yapılan Uyuşturucu Operasyonlarında Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli şahıs yakalandı ve 8 kişi tutuklandı.