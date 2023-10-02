Giresun'da Yapılan Uyuşturucu Operasyonlarında Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli şahıs yakalandı ve 8 kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 40 şüpheli şahıs yakalandı ve 8 kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü'nce 01.09.2023-30.09.2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda; 885,21 gram metamfetamin, 130,4 gram skunk, 107 adet sentetik ecza, 30,4 gram bonzai, 5 kök kenevir, 4 adet uyuşturucu hap, 11,1 gram eroin, 512,8 gram esrar, 6 gram kokain, 3 adet silah ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 40 şüpheli şahıs yakalandı, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik ekiplerinin zehir tacirleri ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi. - GİRESUN