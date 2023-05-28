Giresun'da seçim sevinci

GİRESUN - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Giresun İl Başkanlığında kutlamalar başladı.

Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip eden partililer sandık sonuçlarının gelmeye başlamasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını görmeleri üzerine kutlama yapmaya başladı. Parti binasında "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atılırken, vatandaşlar da parti binası önünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Giresun'da yüzde 95'i açılan sandıklardan kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 64.74 oranında Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, yüzde 35.26 oranında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı.