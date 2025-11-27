Haberler

Gine-Bissau'da Askeri Darbe: General Horta Nta Na Man Geçici Devlet Başkanı Oldu

Güncelleme:
Gine-Bissau'da ordunun yönetimi ele geçirmesi sonrası General Horta Nta Na Man, geçici devlet başkanı olarak yemin etti. Eski devlet başkanı Umaro Sissoco Embalo gözaltında tutulurken, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gine-Bissau'da dün ordunun yönetime el koymasının ve alınan Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'nun görevden alınmasının ardından General Horta Nta Na Man, yemin ederek göreve başladı.

Gine-Bissau'da dün ordunun yönetime el koymasının ardından görevden alınan Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'nun yerine General Horta Nta Na Man geldi. General Na Man, başkent Bissau'daki ordu karargahında gerçekleştirilen askeri törenin ardından, bir yıl süreyle geçici Gine-Bissau Devlet Başkanı olmak üzere yemin ederek göreve başladı. Na Man, "Yüksek Komuta'nın lideri olmak üzere yemin ettim" dedi.

Daha önce Gine-Bassau Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Na Man'ın, dün görevden alınan Embalo ile son yıllarda yakın bağlar kurduğu ifade ediliyor. Eski Devlet Başkanı Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ise şu an gözaltında tutuluyor. Ülke genelinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından iş yerlerinin ve bankaların da kapalı kalmasıyla sokaklarda bir hareketlilik bulunmuyor. Gine-Bissau Silahlı Kuvvetleri Müfettişi General Lansana Mansali, bütün sınırların yeniden açıldığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Gine-Bissau'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, dün ordunun yönetime el koymuş olması bu süreci durdurdu. Dün Başkent Bissau'daki Devlet Başkanlığı, Seçim Komisyonu Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında silahlı çatışmalar yaşanmış, ardından askerler devlet televizyonuna çıkarak yönetime el koyduklarını açıklamış ve bir sonraki duyuruya kadar ülkenin yönetimini üstleneceklerini duyurmuşlardı. Askeri Yüksek Komuta Sözcüsü Dinis N'Tchama, darbe kararının ülkenin istikrarını bozmak için devam eden bir planın ortaya çıkarılmasına tepki olarak alındığını söyledi. Askeri Yüksek Komuta, Devlet Başkanı Embalo'nun görevden alındığını, seçim sürecini askıya alındığını, sınırların kapatıldığını ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da duyurmuştu.

Geçtiğimiz pazar günü düzenlene devlet başkanlığı seçiminde görevdeki Devlet Başkanı Embalo ile rakibi Fernando Dias, karşı karşıya gelmiş ve her iki tarafta seçimi kazandığını iddia etmişti. Dias'ı destekleyen eski Başbakan Domingos Simoes Pereira ise Embalo'nun seçimleri kaybettiğini anladıktan sonra olağanüstü hal ilan edebilmek için sahte bir darbe girişimi planlamakla suçlamıştı.

Gine-Bissau'da 9 darbe yaşandı

Senegal ve Gine arasında küçük bir ülke olan Gine-Bissau'da, ülkenin Portekiz'den bağımsızlığını kazandığı 1974'ten bu yana en az 9 darbe ve darbe girişimi yaşandı. - BİSSAU

