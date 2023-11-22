Gezgin Fatih Koparan, Türklerin ABD'ye iltica yöntemlerini anlattı

Gezgin ve YouTuber Fatih Koparan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'a, Türklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) nasıl iltica ettiğini anlattı. Türkiye'de bulunan mafya gruplarının Meksika kartelleriyle iş birliği yaparak insan kaçakçılığını organize ettiğini söyleyen Koparan, binlerce Türk'ün Meksika sınırından kaçak yollarla ABD'ye girdiğini öne sürdü.

Gezgin ve YouTuber Fatih Koparan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'a, Türklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) nasıl iltica ettiğini anlattı. Türkiye'de bulunan mafya gruplarının Meksika kartelleriyle iş birliği yaparak insan kaçakçılığını organize ettiğini söyleyen Koparan, binlerce Türk'ün Meksika sınırından kaçak yollarla ABD'ye girdiğini öne sürdü.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un YouTube kanalında yayınlanan 'Kervan Yolda Dizilmez' programının bu haftaki konuğu, gezgin ve YouTuber Fatih Koparan oldu. Meksika sınırına giderek ABD'ye kaçak girişlerin belgeselini çeken Koparan, bu kaçısın tüm detaylarını İlay Aksoy'a anlattı.

Türkiye'de bulunan mafya gruplarının Meksika kartelleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen Fatih Koparan, binlerce Türk'ün ABD'ye Meksika sınırından girdiğini aktardı. Meksika sınırından ABD'ye girişte neler yaşandığını, sürecin nasıl işlediğini detaylandıran Koparan, şunları söyledi:

"BU İŞ TÜRKİYE'DEN ORGANİZE EDİLİYOR"

"Türkiye'den bir mafya grubu, Meksika kartelleri ile bağlantılı. Türkiye'den insanları Meksika'ya yolluyor. Bu iş Türkiye'den organize ediliyor. Türklerden belirli bir para alınıyor. 5 bin dolar kadar duymuştum, ancak fiyat konusunda net değilim. Türkiye'den gidiyorlar. Kanada ve ABD'den vize alınamıyor.

Meksika'ya giriliyor. O kadar çok Türk Meksika'ya girmiş ki benim birkaç gezgin arkadaşımı Meksika'ya almadılar. ABD, 'Meksika sınırından çok Türk geçmeye başladı, Türkleri sokmayın' diyor.

"MERDİVENLERLE TRUMP'IN YAPTIĞI DUVARI AŞIYORLAR"

Girebilen Türkler, Meksika'nın sınırındaki bir kasabaya gidiyor. Oraya bırakıldıktan sonra 'Koşun' deniyor. Merdivenlerle Trump'ın yaptığı duvarı aşıyorlar, ABD'ye girildiği zaman ise polis karşılıyor. ABD polisi, 'Tamam, siz iyi misiniz" diyor. Amerika'ya geçtiğiniz an kabul ediliyorsunuz orada. Ama şu anda sınırın kapatıldığı söyleniyordu. Girenleri önce kamp yerine götürüp ardından 'Size kefil olacak birisi var mı' diye soruyorlar. Eğer varsa ismini verip oradan ayrılabiliyorlar. Giriş çok kolaymış, ancak şimdi kapanmış. Vize alıp kaçan da çok. Bir karı-koca ile görüştüm. İlticası kabul edilirse işleri kolaylaşacak. Bir iki senedir orada kalıyorlar. Bu çift, oraya giderken boşanmayı, eşcinsel ve biseksüel olduklarını söylemeyi düşünmüşler. ve böyle yapmadıkları için pişman olmuşlar."