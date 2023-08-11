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Gerze Eski Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, 2024 Yerel Seçimlerinde Aday Adayı Oldu

Politika Haberleri

Gerze eski belediye başkanı Osman Belovacıklı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Belovacıklı, Gerzeli vatandaşların desteğini beklediğini ve seçim çalışmalarına başladığını belirtti.

Gerze eski belediye başkanı Osman Belovacıklı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olduğunu belirtti.

29 Mart 2009 - 31 Mart 2019 tarihlerinde iki dönem Gerze belediye başkanlığı yapan Belovacıklı, seçimlerde CHP'den belediye başkanlığı için aday adayı olacağını dile getirdi.

Gerzeli vatandaşların desteğini beklediğini belirten Belovacıklı, bugün itibari ile seçim çalışmalarına başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Erol Balta - Politika

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