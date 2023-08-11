Gerze Eski Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, 2024 Yerel Seçimlerinde Aday Adayı Oldu

Gerze eski belediye başkanı Osman Belovacıklı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Belovacıklı, Gerzeli vatandaşların desteğini beklediğini ve seçim çalışmalarına başladığını belirtti.