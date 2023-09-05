Germencik Muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Germencik ilçesinin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak hizmetler için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Germencik ilçesine ve mahallelere yapılacak olan yeni yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, Germencik'e ve mahallelerine yapılan, yapılacak olan yatırımlar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın'ın her köşesinde birçok yeni yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizip muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN