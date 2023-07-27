Gergerlioğlu: Türkiye Ekonomik ve Kültürel Olarak Çöküş Yaşıyor

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel olarak çöküş yaşadığını iddia etti. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk halkının sosyal faaliyetleri ve sosyal dışlanmayla ilgili ölçütleri üzerine yapılan araştırmaların sonucunun çok vahim olduğunu savundu. OECD'nin araştırmalarına göre Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar açısından dünya birincisi ülke konumunda olduğunu iddia eden Gergerlioğlu, şunları kaydetti: '38 ülke arasında yapılan bu araştırmada Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Rapora göre, ekonomik sıkıntı çeken halkın kültürel faaliyetlere de katılamadığının ortaya çıktığı görülüyor. Gerçekler acı fakat iktidar hala pembe tablo çizmeye devam ediyor. Başta gençler olmak üzere milyonlarca kişinin önemli bir kültürel fakirleşme ve sosyal dışlanma halini yaşadığı bir toplum haline dönüşüyoruz. Yani Türkiye büyük oranda ekonomik sefalet içinde. Türkiye ekonomik ve kültürel olarak bir çöküş yaşıyor. Bunlar son derece vahim gelişmeler. Çünkü insan sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak ayakta duran bir varlık değildir. Kültürel açıdan kendisini geliştirmesi gerekir.'